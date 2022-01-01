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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:02

ВIВ
А изначальный какой был? Мне с 2600 до 13000 по О-карте при первоначальном 15000. CBO по-прежнему 0 (было 12000).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 18:24

  Vorlon написав:ВIВ
А изначальный какой был? Мне с 2600 до 13000 по О-карте при первоначальном 15000. CBO по-прежнему 0 (было 12000).

Все время с самого начала 10-ка и была.
Но на О-шку как было 5К, так и осталось.
Такое впечатление что они от балды кидают.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:29

Re: Ідея Банк

Должна вернуться довольно крупная сумма на КБО, лимит по которой погашен и обнулен банком в конце февраля. Изучил тарифы на предмет вывода собственных средств - и всюду унылая цифра 1%, хоть налом, хотя безналом. Неужели никаких лазеек?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:37

Кащей
може через депо якось?.. (лише ідея)
чи може покупка ОВДП?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:05

Re: Ідея Банк

На депо - перевод на счета внутри банка тоже однопроцентной мздой облагается. Придется, похоже, подарить Идее этот процент.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:18

  klug написав:
  Кащей написав:На депо - перевод на счета внутри банка тоже однопроцентной мздой облагается.

Ви тарифи читали взагалі?
19.5. засобами системи дистанційного обслуговування Банку на картку (рахунок) в Банку (власні рахунки, рахунки інших осіб та рахунки Банку); Не тарифікується

І вільні кошти тут зараз під 8,5%, але щоб потім таки вийти з банки все ж треба оформити ще картку Green Fund, що все ж буде потребувати візиту до відділення.

Нее, отот 1% это комисс самой карты, поэтому его и внутри ИБ возьмут, шо при переводе на Грину, шо при открытии ВК.
Прийдется таки попрощаться с 1% с КБО (
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 22:12

  Amethyst написав:Прийдется таки попрощаться с 1% с КБО (

Так, деза від мене. Я чомусь вирішив, що мова про О.Кард, а не про КБО.
klug
 
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