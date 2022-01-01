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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:00

"Вільні кошти" впала ставка із 8.5 до 7.5%
greenozon
 
Повідомлень: 13252
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31

Пишут, что теперь можно открывать виртуалки к действующим счетам в чат-боте на сайте...
Vorlon
 
Повідомлень: 10107
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:45

Re: Ідея Банк

Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.
Кочевник
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 16.02.17
Подякував: 358 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:49

  Кочевник написав:Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.

СЭП всегда был с комисс 0.5% из ИБ и 1% из кассы.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 05.05.21
Подякував: 131 раз.
Подякували: 379 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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