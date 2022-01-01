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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:00
"Вільні кошти" впала ставка із 8.5 до 7.5%
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greenozon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31
Пишут, что теперь можно открывать виртуалки к действующим счетам в чат-боте на сайте...
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Vorlon
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Додано: Чет 21 кві, 2022 13:45
Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.
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Кочевник
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Додано: Чет 21 кві, 2022 13:49
Кочевник написав:
Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.
СЭП всегда был с комисс 0.5% из ИБ и 1% из кассы.
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Amethyst
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