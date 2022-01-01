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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31
Пишут, что теперь можно открывать виртуалки к действующим счетам в чат-боте на сайте...
Додано: Чет 21 кві, 2022 13:45
Re: Ідея Банк
Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.
Додано: Чет 21 кві, 2022 13:49
Додано: Чет 21 кві, 2022 14:09
Re: Ідея Банк
Ок, помилився. А що відносно п2п зараз?
Додано: Чет 21 кві, 2022 14:26
Ну в мене 10К тути/сюди без питань літає
От може оформлю Гріну, то спробую до 50К
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