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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:00
"Вільні кошти" впала ставка із 8.5 до 7.5%
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greenozon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31
Пишут, что теперь можно открывать виртуалки к действующим счетам в чат-боте на сайте...
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Vorlon
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Додано: Чет 21 кві, 2022 13:45
Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.
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Кочевник
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Додано: Чет 21 кві, 2022 13:49
Кочевник написав:
Покурив тарифи по дебеткам. п2п з Фіолета без комісії, вірно?
Бо раніше СЕП був без комісії, а зараз обклали.
СЭП всегда был с комисс 0.5% из ИБ и 1% из кассы.
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Amethyst
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Додано: Чет 21 кві, 2022 14:09
Ок, помилився. А що відносно п2п зараз?
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Кочевник
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Додано: Чет 21 кві, 2022 14:26
Ну в мене 10К тути/сюди без питань літає
От може оформлю Гріну, то спробую до 50К
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Amethyst
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:09
Коллеги, есть какая-то возможность узнать курс по карточным операциям до покупки? На сайте и в приложении указаны такие курса:
USD - 29,6
EUR - 32,2
На сайте при этом красуется слово "Продажа"
То есть, очевидно, речь о продаже валюты с валютных карт при покупках в гривне (интересно, есть ли таковые у Идеи). А как узнать курс "покупки"?
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Кащей
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:26
Кащей написав:
То есть, очевидно, речь о продаже валюты с валютных карт при покупках в гривне (интересно, есть ли таковые у Идеи). А как узнать курс "покупки"?
Эти карточные курсы и есть на покупку, то есть на оплату валютных счетов с гривневой карты.
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ingtrans
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:45
ingtrans написав: Кащей написав:
То есть, очевидно, речь о продаже валюты с валютных карт при покупках в гривне (интересно, есть ли таковые у Идеи). А как узнать курс "покупки"?
Эти карточные курсы и есть на покупку, то есть на оплату валютных счетов с гривневой карты.
Что-то они больно хорошие в таком случае. Раньше Идея не была замечена в особо выгодных курсах.
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Кащей
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:50
Кащей написав: ingtrans написав: Кащей написав:
То есть, очевидно, речь о продаже валюты с валютных карт при покупках в гривне (интересно, есть ли таковые у Идеи). А как узнать курс "покупки"?
Эти карточные курсы и есть на покупку, то есть на оплату валютных счетов с гривневой карты.
Что-то они больно хорошие в таком случае. Раньше Идея не была замечена в особо выгодных курсах.
Много раз платил в мирное время и уже платил в военное время. Курс у них был далеко не самый плохой и раньше, а сейчас так вообще хороший. Только нужно помнить, что сумма списания будет корректироваться по курсу на дату списания.
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ingtrans
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