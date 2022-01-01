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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:01

Прислали в мою.додаток

Однак з 4 квітня 2022 р. ми тимчасово призупиняємо нарахування кешбеку для О.Картки та для всіх карток Ідея Банку.

Тимчасове припинення нарахування кешбеку стосується всіх категорій товарів та послуг, за які раніше отримували нарахування.

Кешбек, який було нараховано до 03.04.22 включно, буде виплачено на початку травня згідно діючих умов програми.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:30

  BBC написав:Однак з 4 квітня 2022 р. ми тимчасово призупиняємо нарахування кешбеку для О.Картки та для всіх карток Ідея Банку.

Тимчасове припинення нарахування кешбеку стосується всіх категорій товарів та послуг, за які раніше отримували нарахування.

Кешбек, який було нараховано до 03.04.22 включно, буде виплачено на початку травня згідно діючих умов програми.

см. viewtopic.php?p=5418719#p5418719
Сначало было сообщ. 4го о том, шо с 7го все прекращают
Потом пару раз переиначили
Но я повоюю за свой КБ от 4го апреля
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 23:52

Vorlon
кто пишет? чат бот говорит что виртуальных карт нет
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 00:14

  alex_on написав:кто пишет? чат бот говорит что виртуальных карт нет

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