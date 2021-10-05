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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:01
Однак з 4 квітня 2022 р. ми тимчасово призупиняємо нарахування кешбеку для О.Картки та для всіх карток Ідея Банку.
Тимчасове припинення нарахування кешбеку стосується всіх категорій товарів та послуг, за які раніше отримували нарахування.
Кешбек, який було нараховано до 03.04.22 включно, буде виплачено на початку травня згідно діючих умов програми.
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BBC
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:30
BBC написав:
Однак з 4 квітня 2022 р. ми тимчасово призупиняємо нарахування кешбеку для О.Картки та для всіх карток Ідея Банку.
Тимчасове припинення нарахування кешбеку стосується всіх категорій товарів та послуг, за які раніше отримували нарахування.
Кешбек, який було нараховано до 03.04.22 включно, буде виплачено на початку травня згідно діючих умов програми.
см. viewtopic.php?p=5418719#p5418719
Сначало было сообщ. 4го о том, шо с 7го все прекращают
Потом пару раз переиначили
Но я повоюю за свой КБ от 4го апреля
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Додано: Нед 24 кві, 2022 23:52
Vorlon
кто пишет? чат бот говорит что виртуальных карт нет
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alex_on
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Додано: Пон 25 кві, 2022 00:14
alex_on написав:
кто пишет? чат бот говорит что виртуальных карт нет
Facebook.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:44
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
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tarasum
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:49
tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 0.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:55
Vorlon написав: tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 0.
ответ верный -менее 10к если вопрос правильно задан,а не по допиному)) кажуть курей доять
кц и форум сила))
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:58
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