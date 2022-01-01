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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:01

Прислали в мою.додаток

Однак з 4 квітня 2022 р. ми тимчасово призупиняємо нарахування кешбеку для О.Картки та для всіх карток Ідея Банку.

Тимчасове припинення нарахування кешбеку стосується всіх категорій товарів та послуг, за які раніше отримували нарахування.

Кешбек, який було нараховано до 03.04.22 включно, буде виплачено на початку травня згідно діючих умов програми.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:30

  BBC написав:Однак з 4 квітня 2022 р. ми тимчасово призупиняємо нарахування кешбеку для О.Картки та для всіх карток Ідея Банку.

Тимчасове припинення нарахування кешбеку стосується всіх категорій товарів та послуг, за які раніше отримували нарахування.

Кешбек, який було нараховано до 03.04.22 включно, буде виплачено на початку травня згідно діючих умов програми.

см. viewtopic.php?p=5418719#p5418719
Сначало было сообщ. 4го о том, шо с 7го все прекращают
Потом пару раз переиначили
Но я повоюю за свой КБ от 4го апреля
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 23:52

Vorlon
кто пишет? чат бот говорит что виртуальных карт нет
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 00:14

  alex_on написав:кто пишет? чат бот говорит что виртуальных карт нет

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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:44

Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:49

  tarasum написав:Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.

У меня 0.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:55

  Vorlon написав:
  tarasum написав:Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.

У меня 0.

ответ верный -менее 10к если вопрос правильно задан,а не по допиному)) кажуть курей доять
кц и форум сила))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:58

Re: Ідея Банк

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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:29

Vorlon

ссылку дадите?
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:22

Re: Ідея Банк

Подскажите, может кто знает, собственные средства с дебетной карты "CARD BLANCHE GREEN " как-то можно снять без комиссии кроме как в отделении Idea Bank?
Grover
 
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