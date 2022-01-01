RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:46

Grover Я витягував альфівською ну і далі по потребам.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5008
З нами з: 19.04.12
Подякував: 81 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 237, 238, 239
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2383 883262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 12:14
moveton
РВС Банк 1 ... 5, 6, 7
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
60 60238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 11:36
la9
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 139, 140, 141
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1403 761402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 11:16
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3002)
26.04.2022 13:20
Альфа-Банк (2384)
26.04.2022 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.