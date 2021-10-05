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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:46

Grover Я витягував альфівською ну і далі по потребам.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:00

  tarasum написав:Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.

У меня 100 грн.
Кащей
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