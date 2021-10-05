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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:46
Grover Я витягував альфівською ну і далі по потребам.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:00
tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 100 грн.
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