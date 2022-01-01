|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:46
Grover Я витягував альфівською ну і далі по потребам.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5009
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 10:00
tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 100 грн.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1393
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:59
Vorlon написав: tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 0.
У п'ятьох знайомих - у всіх 0.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3187
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1422
|765325
|
|
|132
|153878
|
|
|2389
|885342
|
|