Тепер є можливість відкрити додаткову цифрову картку до діючого рахунку. Це дуже зручно: Якщо клієнт-держатель фізичної пластикової картки втратив до неї доступ (загублена, викрадена абощо), можна оформити цифрову картку до діючого рахунку. Зробити це можна онлайн у чат-боті на сайті Ідея Банку. Як це зробити?
авторизуватися через фінансовий номер в чат-боті на сайті банку (блакитний конвертик у правому нижньому кутку сайту);
обрати опцію «Платіжні картки» або «Кредитні картки» ввести чотири останні цифри номеру картки, до якої відкривається цифрова картка;
натиснути «відкрити цифрову картку» та підтвердити операцію, ввівши код підтвердження, який буде надіслано на фінансовий номер;
перейти у додаток О.Bank та переглянути деталі картки, встановити ліміти та інші налаштування.