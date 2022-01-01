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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:46

Grover Я витягував альфівською ну і далі по потребам.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:00

  tarasum написав:Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.

У меня 100 грн.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:59

  Vorlon написав:
  tarasum написав:Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.

У меня 0.


У п'ятьох знайомих - у всіх 0.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:21

  Grover написав:Подскажите, может кто знает, собственные средства с дебетной карты "CARD BLANCHE GREEN " как-то можно снять без комиссии кроме как в отделении Idea Bank?


А СЭП или p2p ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:30

  alex_on написав:ссылку дадите?

https://www.facebook.com/o.bank.ua/post ... 5802404095

Команда O.Bank та Ідея Банк продовжує працювати

Тепер є можливість відкрити додаткову цифрову картку до діючого рахунку. Це дуже зручно:
Якщо клієнт-держатель фізичної пластикової картки втратив до неї доступ (загублена, викрадена абощо), можна оформити цифрову картку до діючого рахунку.
Зробити це можна онлайн у чат-боті на сайті Ідея Банку.
Як це зробити?
  • авторизуватися через фінансовий номер в чат-боті на сайті банку (блакитний конвертик у правому нижньому кутку сайту);
  • обрати опцію «Платіжні картки» або «Кредитні картки» ввести чотири останні цифри номеру картки, до якої відкривається цифрова картка;
  • натиснути «відкрити цифрову картку» та підтвердити операцію, ввівши код підтвердження, який буде надіслано на фінансовий номер;
  • перейти у додаток О.Bank та переглянути деталі картки, встановити ліміти та інші налаштування.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:15

Re: Ідея Банк

Мне к О.Карте не дает оформить - говорит, что нет такой карты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:49

  diplomnet написав:А СЭП или p2p ?

Желательно в банкомате.
Grover
 
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  #<1 ... 18192021
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