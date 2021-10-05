Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:46
Grover Я витягував альфівською ну і далі по потребам.
Ой+
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:00
tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 100 грн.
Кащей
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:59
Vorlon написав: tarasum написав:
Хтось має ліміт менше за 10000грн по карті карт бланш онлайн ? Бо кц каже що має бути мінімум 10000грн.
У меня 0.
У п'ятьох знайомих - у всіх 0.
jay2004
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:21
Grover написав:
Подскажите, может кто знает, собственные средства с дебетной карты "CARD BLANCHE GREEN " как-то можно снять без комиссии кроме как в отделении Idea Bank?
А СЭП или p2p ?
diplomnet
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:30
alex_on написав:
ссылку дадите?
https://www.facebook.com/o.bank.ua/post ... 5802404095 Команда O.Bank та Ідея Банк продовжує працювати
Тепер є можливість відкрити додаткову цифрову картку до діючого рахунку. Це дуже зручно:
Якщо клієнт-держатель фізичної пластикової картки втратив до неї доступ (загублена, викрадена абощо), можна оформити цифрову картку до діючого рахунку.
Зробити це можна онлайн у чат-боті на сайті Ідея Банку.
Як це зробити?
авторизуватися через фінансовий номер в чат-боті на сайті банку (блакитний конвертик у правому нижньому кутку сайту); обрати опцію «Платіжні картки» або «Кредитні картки» ввести чотири останні цифри номеру картки, до якої відкривається цифрова картка; натиснути «відкрити цифрову картку» та підтвердити операцію, ввівши код підтвердження, який буде надіслано на фінансовий номер; перейти у додаток О.Bank та переглянути деталі картки, встановити ліміти та інші налаштування.
Vorlon
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:15
Мне к О.Карте не дает оформить - говорит, что нет такой карты.
ingtrans
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:49
diplomnet написав:
А СЭП или p2p ?
Желательно в банкомате.
Grover
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Додано: Пон 02 тра, 2022 11:20
Ідейка зламала офсайт, собака дика.
Кочевник
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:03
Вчера впервые за долгое время звонили с предложением кредита наличными. Банк возобновил кредитование.
Vorlon
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