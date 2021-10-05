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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:33

Re: Ідея Банк

По ОБанке сделал платёж закордон (оплачивал покупку iHerb) в баксах.
Платёж был 16.04., проводка красивая рисовалась по 29 с копейками всё было замечательно.
Вчера они обновили проводку, выставили по курсу 32, и загнали меня в теховер.
Шо это за трындец - прошло 3 недели оплаты? Это нормально?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 15:30

Re: Ідея Банк

  idealstorm написав:Шо это за трындец - прошло 3 недели оплаты? Это нормально?

Это по идее была только авторизация. И iHerb запрос на списание, если не ошибаюсь, идет только после отправки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:28

Идея прислала приглашение снять нал с кредитки КБО без комиссии согласно акции https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank- ... ty-hotivku
Но хотя съем нала и без комиссии - я так понимаю сразу после снятия начнут капать проценты именно по кредитке.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:07

  WallNutPen написав:Идея прислала приглашение снять нал с кредитки КБО без комиссии согласно акции https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank- ... ty-hotivku
Но хотя съем нала и без комиссии - я так понимаю сразу после снятия начнут капать проценты именно по кредитке.

Совершенно верно, 48% годовых начинают щёлкать ежедн. сразу в дн. обнала, но тока на сумму обнала.
Ну а возврат в грейс -- эт полное погашение текущей задолженности (
Amethyst
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  #<1 ... 19202122
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