Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 14:33
По ОБанке сделал платёж закордон (оплачивал покупку iHerb) в баксах.
Платёж был 16.04., проводка красивая рисовалась по 29 с копейками всё было замечательно. Вчера они обновили проводку, выставили по курсу 32, и загнали меня в теховер. Шо это за трындец - прошло 3 недели оплаты? Это нормально?
idealstorm
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Додано: Чет 05 тра, 2022 15:30
idealstorm написав:
Шо это за трындец - прошло 3 недели оплаты? Это нормально?
Это по идее была только авторизация. И iHerb запрос на списание, если не ошибаюсь, идет только после отправки.
ingtrans
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:28
Идея прислала приглашение снять нал с кредитки КБО без комиссии согласно акции
https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank- ... ty-hotivku
Но хотя съем нала и без комиссии - я так понимаю сразу после снятия начнут капать проценты именно по кредитке.
WallNutPen
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Додано: Пон 09 тра, 2022 13:07
Совершенно верно, 48% годовых начинают щёлкать ежедн. сразу в дн. обнала, но тока на сумму обнала.
Ну а возврат в грейс -- эт полное погашение текущей задолженности (
Amethyst
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:52
подскажите, тут на 7% мобильний онлайн безболезненно зайти-выйти как-то можно?
апечатление что все карты - %% за выход любым способом, про кредитки вообще молчу может протсо счет и СЭП работают?
cohan
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Додано: Пон 16 тра, 2022 17:31
klug
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