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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16
tano написав:
Пополнил депозит с кредитки вместо дебитки. На 4% уже попал. А что дальше? Операция попадает в грейс или срочно погашать?
Думаю, что не попадают. Проценты начинают капать с сегодняшнего дня. Толкалкой вроде можно еще успеть погасить сегодня.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 13:14
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
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Vorlon
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30
Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
гм, скрытый кешбек
надо подумать: на фоне 0,5% аккорда и 0,2% ПУМБА вполне себе
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cohan
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