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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16

  tano написав:Пополнил депозит с кредитки вместо дебитки. На 4% уже попал. А что дальше? Операция попадает в грейс или срочно погашать?

Думаю, что не попадают. Проценты начинают капать с сегодняшнего дня. Толкалкой вроде можно еще успеть погасить сегодня.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:14

Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30

  Vorlon написав:Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?


гм, скрытый кешбек :mrgreen: надо подумать: на фоне 0,5% аккорда и 0,2% ПУМБА вполне себе
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:24

  Vorlon написав:Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
Кащей
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  #<1 ... 20212223
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