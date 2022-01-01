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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16

  tano написав:Пополнил депозит с кредитки вместо дебитки. На 4% уже попал. А что дальше? Операция попадает в грейс или срочно погашать?

Думаю, что не попадают. Проценты начинают капать с сегодняшнего дня. Толкалкой вроде можно еще успеть погасить сегодня.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:14

Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30

  Vorlon написав:Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?


гм, скрытый кешбек :mrgreen: надо подумать: на фоне 0,5% аккорда и 0,2% ПУМБА вполне себе
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:24

  Vorlon написав:Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:38

  Кащей написав:
  Vorlon написав:Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.

Вчера 2 поездки и в обоих заблокирована сумма на 15% больше!!! :evil: Благо, что там короткие поездки, да ещё со скидкой.

Посмотрим, что будет по списанию сумм...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:18

  Vorlon написав:
  Кащей написав:
  Vorlon написав:Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.

Вчера 2 поездки и в обоих заблокирована сумма на 15% больше!!! :evil: Благо, что там короткие поездки, да ещё со скидкой.

Посмотрим, что будет по списанию сумм...


и как по итогу?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:30

  cohan написав:и как по итогу?

Докладываю:
1) за поездки 23 мая в СМС правильная сумма списания, но блокировка на 10% больше;
2) за поездки 27 мая в СМС правильная сумма списания, но блокировка на 15% больше.

После проведения по счёту списано чётко, как в приложении Bolt. А излишек блокировки вернулся на баланс! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:46

Идейка, которая якобы декларировала что до 1 июня не взыскивает комиссии по кредиткам тем не менее по КБО подленько 31 мая таки списала 25 грн. за наличие долга на 1 число. В конце марта и апреля данная комиссия не списывалась
WallNutPen
 
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