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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16
tano написав:
Пополнил депозит с кредитки вместо дебитки. На 4% уже попал. А что дальше? Операция попадает в грейс или срочно погашать?
Думаю, что не попадают. Проценты начинают капать с сегодняшнего дня. Толкалкой вроде можно еще успеть погасить сегодня.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 13:14
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
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Vorlon
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30
Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
гм, скрытый кешбек
надо подумать: на фоне 0,5% аккорда и 0,2% ПУМБА вполне себе
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cohan
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:24
Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
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Кащей
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Додано: Суб 28 тра, 2022 17:38
Кащей написав: Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
Вчера 2 поездки и в обоих заблокирована сумма на 15% больше!!!
Благо, что там короткие поездки, да ещё со скидкой.
Посмотрим, что будет по списанию сумм...
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Vorlon
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Додано: Чет 02 чер, 2022 07:18
Vorlon написав: Кащей написав: Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
Вчера 2 поездки и в обоих заблокирована сумма на 15% больше!!!
Благо, что там короткие поездки, да ещё со скидкой.
Посмотрим, что будет по списанию сумм...
и как по итогу?
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cohan
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:30
cohan написав:
и как по итогу?
Докладываю:
1) за поездки 23 мая в СМС правильная сумма списания, но блокировка на 10% больше;
2) за поездки 27 мая в СМС правильная сумма списания, но блокировка на 15% больше.
После проведения по счёту списано чётко, как в приложении Bolt. А излишек блокировки вернулся на баланс!
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Vorlon
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:46
Идейка, которая якобы декларировала что до 1 июня не взыскивает комиссии по кредиткам тем не менее по КБО подленько 31 мая таки списала 25 грн. за наличие долга на 1 число. В конце марта и апреля данная комиссия не списывалась
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WallNutPen
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