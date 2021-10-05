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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16
tano написав:
Пополнил депозит с кредитки вместо дебитки. На 4% уже попал. А что дальше? Операция попадает в грейс или срочно погашать?
Думаю, что не попадают. Проценты начинают капать с сегодняшнего дня. Толкалкой вроде можно еще успеть погасить сегодня.
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Bosstone
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Додано: Нед 22 тра, 2022 13:14
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
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Vorlon
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30
Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
гм, скрытый кешбек
надо подумать: на фоне 0,5% аккорда и 0,2% ПУМБА вполне себе
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cohan
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:24
Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
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Кащей
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Додано: Суб 28 тра, 2022 17:38
Кащей написав: Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
Вчера 2 поездки и в обоих заблокирована сумма на 15% больше!!!
Благо, что там короткие поездки, да ещё со скидкой.
Посмотрим, что будет по списанию сумм...
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Vorlon
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Додано: Чет 02 чер, 2022 07:18
Vorlon написав: Кащей написав: Vorlon написав:
Что сейчас в банке с DCC (Bolt, например) - продолжают списывать в гривнах копейка в копейку?
в начале мая было так.
Вчера 2 поездки и в обоих заблокирована сумма на 15% больше!!!
Благо, что там короткие поездки, да ещё со скидкой.
Посмотрим, что будет по списанию сумм...
и как по итогу?
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cohan
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:30
cohan написав:
и как по итогу?
Докладываю:
1) за поездки 23 мая в СМС правильная сумма списания, но блокировка на 10% больше;
2) за поездки 27 мая в СМС правильная сумма списания, но блокировка на 15% больше.
После проведения по счёту списано чётко, как в приложении Bolt. А излишек блокировки вернулся на баланс!
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Vorlon
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:46
Идейка, которая якобы декларировала что до 1 июня не взыскивает комиссии по кредиткам тем не менее по КБО подленько 31 мая таки списала 25 грн. за наличие долга на 1 число. В конце марта и апреля данная комиссия не списывалась
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WallNutPen
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:47
WallNutPen написав:
Идейка, которая якобы декларировала что до 1 июня не взыскивает комиссии по кредиткам тем не менее по КБО подленько 31 мая таки списала 25 грн. за наличие долга на 1 число. В конце марта и апреля данная комиссия не списывалась
Я тоже такое помню, оставил заявку на ГЛ.
Но там баят шо мол только до 1 марта была жизнь без комиссий.
ВОт сейчас найти на сайте не могу этой инфы.
Потерли уже ироды.
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ВIВ
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:25
ВIВ написав: WallNutPen написав:
Идейка, которая якобы декларировала что до 1 июня не взыскивает комиссии по кредиткам тем не менее по КБО подленько 31 мая таки списала 25 грн. за наличие долга на 1 число. В конце марта и апреля данная комиссия не списывалась
Я тоже такое помню, оставил заявку на ГЛ.
Но там баят шо мол только до 1 марта была жизнь без комиссий.
ВОт сейчас найти на сайте не могу этой инфы.
Потерли уже ироды.
Я с помощью "архива интернета" смог восстановить ту страницу по состоянию на вторую половину апреля. Там не было сроков. Просто общие фразы. "Архив интернета" также показывает что сама страница по состоянию на 10 мая уже была удалена с сайта идеи. Фактически идея не брала данный комис трижды - в конце февраля, марта и апреля. Так что вам гарячка точно врёт что комиса не было только до 1 марта. Но я бодаться из-за 25 грн. не стал - пусть подавятся
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WallNutPen
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П'ят 03 чер, 2022 16:42
nickvp
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