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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 16:58
Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того
На сайте пока нету этого...
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Vorlon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15
Vorlon написав:
Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того
На сайте пока нету этого...
Маловато будет...
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darmet
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15
Vorlon написав:
Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того
На сайте пока нету этого...
"на 12,5%" - это как? Типа было 8,5% а стало 21%? Или "до 12,5%"?
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WallNutPen
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