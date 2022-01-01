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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:58

Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того :lol:

На сайте пока нету этого...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15

  Vorlon написав:Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того :lol:

На сайте пока нету этого...

Маловато будет...
darmet
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15

  Vorlon написав:Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того :lol:

На сайте пока нету этого...

"на 12,5%" - это как? Типа было 8,5% а стало 21%? Или "до 12,5%"?
WallNutPen
 
Повідомлень: 417
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