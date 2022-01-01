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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 16:58
Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того
На сайте пока нету этого...
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Vorlon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15
Vorlon написав:
Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того
На сайте пока нету этого...
Маловато будет...
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darmet
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15
Vorlon написав:
Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того
На сайте пока нету этого...
"на 12,5%" - это как? Типа было 8,5% а стало 21%? Или "до 12,5%"?
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WallNutPen
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Додано: Вів 07 чер, 2022 22:28
WallNutPen
До 12,5% конечно же...
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Vorlon
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:23
Vorlon написав:WallNutPen
До 12,5% конечно же...
Это текущий?
М-дя... Как бы банчик не окочурился//)
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asti
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:43
asti написав: Vorlon написав:WallNutPen
До 12,5% конечно же...
Это текущий?
М-дя... Как бы банчик не окочурился//)
Да нет... Какой текущий? Если "до 12,5%" то значит ставка 12,5 на самый дальний срок (типа год-полтора)
Сейчас на сайте самая высока ставка - 10,5 - а Vorlon пишет что в реале м.б. 12.5 - значит ставки сайта меньше реальных на пару процентов.
То есть по аналогии если Вільні кошти на сайте светятся до 7% - то в реале м.б. максимум до 9% не больше
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WallNutPen
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:25
У Алика уже 10 на Антистрессе, там 9 пролонгации с +0.25 на каждую.
Идее с таким раскладом на ВК нуна под 11 рисовать. Все равно она ставку лочит ток на 30 дн
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Amethyst
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