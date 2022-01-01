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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:58

Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того :lol:

На сайте пока нету этого...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15

  Vorlon написав:Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того :lol:

На сайте пока нету этого...

Маловато будет...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15

  Vorlon написав:Был сегодня в отделении - подняли со вчера ставки по депозитам на 12,5% или около того :lol:

На сайте пока нету этого...

"на 12,5%" - это как? Типа было 8,5% а стало 21%? Или "до 12,5%"?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:28

WallNutPen
До 12,5% конечно же...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:23

  Vorlon написав:WallNutPen
До 12,5% конечно же...
Это текущий?
М-дя... Как бы банчик не окочурился//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:43

  asti написав:
  Vorlon написав:WallNutPen
До 12,5% конечно же...
Это текущий?
М-дя... Как бы банчик не окочурился//)

Да нет... Какой текущий? Если "до 12,5%" то значит ставка 12,5 на самый дальний срок (типа год-полтора)
Сейчас на сайте самая высока ставка - 10,5 - а Vorlon пишет что в реале м.б. 12.5 - значит ставки сайта меньше реальных на пару процентов.
То есть по аналогии если Вільні кошти на сайте светятся до 7% - то в реале м.б. максимум до 9% не больше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:25

Re: Ідея Банк

У Алика уже 10 на Антистрессе, там 9 пролонгации с +0.25 на каждую.
Идее с таким раскладом на ВК нуна под 11 рисовать. Все равно она ставку лочит ток на 30 дн
Amethyst
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