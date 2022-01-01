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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:23

Re: Ідея Банк

В робочий часс.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:26

  cohan написав:как частично снять с этого Мобильного онлайн? или закрыть его нафиг? дает только пополнять... сцуки!
Мені все дає! (у застосунку) :)
asti
 
Повідомлень: 2743
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