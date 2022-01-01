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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:23
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:26
cohan написав:
как частично снять с этого Мобильного онлайн? или закрыть его нафиг? дает только пополнять... сцуки!
Мені все дає! (у застосунку)
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Суб 18 чер, 2022 17:56
cohan