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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:23
В робочий часс.
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Кочевник
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:26
cohan написав:
как частично снять с этого Мобильного онлайн? или закрыть его нафиг? дает только пополнять... сцуки!
Мені все дає! (у застосунку)
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:44
Кочевник написав:
В робочий часс.
спасибо за совет, не сработало ((
видимо глюк какой-то с параметрами.... попробую закрыть вроде за день до возможно
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:10
В мене також не спрацювало, хоча минулого тижня спрацьовувало. Закрив нафіг, за 5% нехай сало маринують.
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Кочевник
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:12
Кочевник написав:
В мене також не спрацювало, хоча минулого тижня спрацьовувало. Закрив нафіг, за 5% нехай сало маринують.
зараз 7%
чекаю 10%, на ВК
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:28
так шоо, иДея затихарилась шоли, де 10% на ВК? Чем она лучше Спорта или иЗи?
Переношу все пасынкам Таськи.
Адью, иДея, не кашляй
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:34
Amethyst написав:
так шоо, иДея затихарилась шоли, де 10% на ВК? Чем она лучше Спорта или иЗи?
Переношу все пасынкам Таськи.
Адью, иДея, не кашляй
Тем более по спорту белая карта на подходе в ближайшем обновлении
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lara_08
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26
Вайт+ хтось собі оформлював? Розказують, що все безкоштовно, в тому числі зняття готівки. Але грейс місяц
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2XL
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:37
Уже первого числа месяца звонят и необходимости внесения обязательного платежа по Окарте (согласно условий льготного периода это нужно сделать до 21 числа). Видна ставка НБУ 25% уже больно бьет "по ногам".
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alex_2013
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:10
та у них ті звонярі вже дістали...останній раз просто послав за відомою адресою...з піною у роті "спеціаліст" доказував що платіжна дата 29 число ( ДЕНЬ КОЛИ ПІДПИСУВАВСЯ ДОГОВІР) і лікбез дня неї про те що платіжна дата для договорів оформлених після 25 числа - переноситься на 1 число нічого не дав. Понабирать за оголошеннями тих неучів . мало того що нічого незнають так ще пробують винести мізки ....
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-VICTOR-
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