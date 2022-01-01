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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:23

Re: Ідея Банк

В робочий часс.
Кочевник
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 16.02.17
Подякував: 363 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:26

  cohan написав:как частично снять с этого Мобильного онлайн? или закрыть его нафиг? дает только пополнять... сцуки!
Мені все дає! (у застосунку) :)
asti
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:44

  Кочевник написав:В робочий часс.


спасибо за совет, не сработало ((
видимо глюк какой-то с параметрами.... попробую закрыть вроде за день до возможно
cohan
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Повідомлень: 4058
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 334 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:10

Re: Ідея Банк

В мене також не спрацювало, хоча минулого тижня спрацьовувало. Закрив нафіг, за 5% нехай сало маринують.
Кочевник
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 16.02.17
Подякував: 363 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:12

  Кочевник написав:В мене також не спрацювало, хоча минулого тижня спрацьовувало. Закрив нафіг, за 5% нехай сало маринують.

зараз 7%
чекаю 10%, на ВК
Amethyst
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Повідомлень: 2631
З нами з: 05.05.21
Подякував: 157 раз.
Подякували: 481 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:28

так шоо, иДея затихарилась шоли, де 10% на ВК? Чем она лучше Спорта или иЗи?
Переношу все пасынкам Таськи.
Адью, иДея, не кашляй :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 2631
З нами з: 05.05.21
Подякував: 157 раз.
Подякували: 481 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:34

  Amethyst написав:так шоо, иДея затихарилась шоли, де 10% на ВК? Чем она лучше Спорта или иЗи?
Переношу все пасынкам Таськи.
Адью, иДея, не кашляй :mrgreen:

Тем более по спорту белая карта на подходе в ближайшем обновлении
lara_08
 
Повідомлень: 234
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26

Re: Ідея Банк

Вайт+ хтось собі оформлював? Розказують, що все безкоштовно, в тому числі зняття готівки. Але грейс місяц
2XL
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Повідомлень: 3765
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:37

Re: Ідея Банк

Уже первого числа месяца звонят и необходимости внесения обязательного платежа по Окарте (согласно условий льготного периода это нужно сделать до 21 числа). Видна ставка НБУ 25% уже больно бьет "по ногам".
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:10

Re: Ідея Банк

та у них ті звонярі вже дістали...останній раз просто послав за відомою адресою...з піною у роті "спеціаліст" доказував що платіжна дата 29 число ( ДЕНЬ КОЛИ ПІДПИСУВАВСЯ ДОГОВІР) і лікбез дня неї про те що платіжна дата для договорів оформлених після 25 числа - переноситься на 1 число нічого не дав. Понабирать за оголошеннями тих неучів . мало того що нічого незнають так ще пробують винести мізки ....
-VICTOR-
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Повідомлень: 7230
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