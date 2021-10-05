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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:43

Re: Ідея Банк

  -VICTOR- написав:та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:46

  Мизантрóп написав:
  -VICTOR- написав:та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)


за DCC все можно простить... и прощаю
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:11

  Мизантрóп написав:
  -VICTOR- написав:та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)

А я не знаю, що мені пропонують: бісить їх манера примушувати чекати на додзвін після того, як підняв слухавку - одразу розумію, що це Ідея, котра ймовірно буде парити щось непотрібне, і скидаю. Взагалі якась дурна мода видзвонювати, щоб вирішити свої питання (щось впарити), коли зручно саме їх та ще й примушувати клієнта очікувати. Хочете 1000-чний раз запропонувати кредит під 100500% - пришліть push або email. У той же час, після звернень до КЦ, за заявками ще жодного разу не подзвонили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:03

Re: Ідея Банк

Сьогодні разів 16-17 телефонували з номерів які пробиваються як ідея банк. Що за спам, інші банки собі такого не дозволяють
Sain_повернувся
 
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