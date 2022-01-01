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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:43
-VICTOR- написав:
та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:46
Мизантрóп написав: -VICTOR- написав:
та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)
за DCC все можно простить... и прощаю
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cohan
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:11
Мизантрóп написав: -VICTOR- написав:
та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)
А я не знаю, що мені пропонують: бісить їх манера примушувати чекати на додзвін після того, як підняв слухавку - одразу розумію, що це Ідея, котра ймовірно буде парити щось непотрібне, і скидаю. Взагалі якась дурна мода видзвонювати, щоб вирішити свої питання (щось впарити), коли зручно саме їх та ще й примушувати клієнта очікувати. Хочете 1000-чний раз запропонувати кредит під 100500% - пришліть push або email. У той же час, після звернень до КЦ, за заявками ще жодного разу не подзвонили.
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klug
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2
Додано: Пон 04 лип, 2022 17:03
Сьогодні разів 16-17 телефонували з номерів які пробиваються як ідея банк. Що за спам, інші банки собі такого не дозволяють
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Sain_повернувся
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Додано: Пон 04 лип, 2022 22:22
klug написав:
А я не знаю, що мені пропонують: бісить їх манера примушувати чекати на додзвін після того, як підняв слухавку - одразу розумію, що це Ідея, котра ймовірно буде парити щось непотрібне, і скидаю. Взагалі якась дурна мода видзвонювати, щоб вирішити свої питання (щось впарити), коли зручно саме їх та ще й примушувати клієнта очікувати.
я кладу знятий виклик,якщо додзвонить на що під боком буде та займаюсь своїми справами.Вона мабуть галасує,але мені поф.Теж хай чекає
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Мизантрóп
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:07
у них есть возможность открыть виртуальную валютную карту?
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alex_on
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:24
alex_on
В приложении есть, но я не пробовал.
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Vorlon
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