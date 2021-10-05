-VICTOR- написав:та у них ті звонярі вже дістали...
мне кредит налом все предлагают,все номера ставлю в спам)
А я не знаю, що мені пропонують: бісить їх манера примушувати чекати на додзвін після того, як підняв слухавку - одразу розумію, що це Ідея, котра ймовірно буде парити щось непотрібне, і скидаю. Взагалі якась дурна мода видзвонювати, щоб вирішити свої питання (щось впарити), коли зручно саме їх та ще й примушувати клієнта очікувати. Хочете 1000-чний раз запропонувати кредит під 100500% - пришліть push або email. У той же час, після звернень до КЦ, за заявками ще жодного разу не подзвонили.
klug написав:А я не знаю, що мені пропонують: бісить їх манера примушувати чекати на додзвін після того, як підняв слухавку - одразу розумію, що це Ідея, котра ймовірно буде парити щось непотрібне, і скидаю. Взагалі якась дурна мода видзвонювати, щоб вирішити свої питання (щось впарити), коли зручно саме їх та ще й примушувати клієнта очікувати.
я кладу знятий виклик,якщо додзвонить на що під боком буде та займаюсь своїми справами.Вона мабуть галасує,але мені поф.Теж хай чекає