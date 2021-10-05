Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:38
Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:53
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:07
Re: Ідея Банк
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
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