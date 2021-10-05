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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:38

Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?
alex_on
 
Повідомлень: 24
З нами з: 10.08.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:53

  alex_on написав:Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?

А у вас есть О.Карта вообще?
Vorlon
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:07

Re: Ідея Банк

Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
2XL
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Повідомлень: 3773
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
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  #<1 ... 24252627
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candidat

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