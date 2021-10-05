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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:38

Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:53

  alex_on написав:Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?

А у вас есть О.Карта вообще?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:07

Re: Ідея Банк

Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:25

Vorlon
у меня есть депозит
я поставил приложение - оно предлагает откріть какую то гривневую карту и забрать ее в отделении
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:30

  2XL написав:
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую

Серьёзно? Этот шлак со льготным периодом в 30 дней? Или я что-то не понял? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 10273
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:55

Re: Ідея Банк

Vorlon написав:
  2XL написав:
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую

Серьёзно? Этот шлак со льготным периодом в 30 дней? Или я что-то не понял? :o
Вероятно, привлекает бесплатное снятие наличных, которое входит в грейс.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:11

  alex_on написав:у меня есть депозит
я поставил приложение - оно предлагает откріть какую то гривневую карту и забрать ее в отделении

Ну правильно - O.Card. Без неё дела не будет :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:14

  2XL написав:
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую

Написано: "цифрові картки без візиту до банку", далі пише, що треба йти до відділення, щоб підписати договір та отримати пластик. Тож, воно віддалено оформлюється чи ні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35

Re: Ідея Банк

  2XL написав:Рекомендую
Правильно ли я понимаю?
1 РД плавающая, т. е. при оформлении карты без страховки нет значения в какой день месяца оформлять карту и она зависит только от даты авторизации/проводки операции после того, как карта до этого была в нуле.
2 На 33-ий день карту необходимо вывести в ноль.

  Vorlon написав:Этот шлак со льготным периодом в 30 дней?
До 33 дней кредитными средствами можно пользоваться бесплатно. Как по мне, это очень вкусное предложение.

  klug написав:Тож, воно віддалено оформлюється чи ні?
Поддержка в Viber сообщила, что надо идти в отделение банка (но я никогда их клиентом не был).
Howl
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