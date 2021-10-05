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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:38
Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?
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alex_on
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:53
alex_on написав:Vorlon
мне приложение после открітия предлагает откріть окард+ в гривне и забрать ее в отделении, что я делаю не так?
А у вас есть О.Карта вообще?
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Vorlon
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:07
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
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2XL
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:25
Vorlon
у меня есть депозит
я поставил приложение - оно предлагает откріть какую то гривневую карту и забрать ее в отделении
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alex_on
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:30
2XL написав:
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
Серьёзно? Этот шлак со льготным периодом в 30 дней? Или я что-то не понял?
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Vorlon
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:55
Vorlon написав: 2XL написав:
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
Серьёзно? Этот шлак со льготным периодом в 30 дней? Или я что-то не понял?
Вероятно, привлекает бесплатное снятие наличных, которое входит в грейс.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:11
alex_on написав:
у меня есть депозит
я поставил приложение - оно предлагает откріть какую то гривневую карту и забрать ее в отделении
Ну правильно - O.Card. Без неё дела не будет
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Vorlon
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:14
2XL написав:
Howl написав:По тарифам очень заманчиво. В льготном периоде всё бесплатно.
Стоит ли оформить?
Попробовал - всё так и есть. Рекомендую
Написано: "цифрові картки без візиту до банку", далі пише, що треба йти до відділення, щоб підписати договір та отримати пластик. Тож, воно віддалено оформлюється чи ні?
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klug
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35
2XL написав:
Рекомендую
Правильно ли я понимаю?
1 РД плавающая, т. е. при оформлении карты без страховки нет значения в какой день месяца оформлять карту и она зависит только от даты авторизации/проводки операции после того, как карта до этого была в нуле.
2 На 33-ий день карту необходимо вывести в ноль.
Vorlon написав:
Этот шлак со льготным периодом в 30 дней?
До 33 дней кредитными средствами можно пользоваться бесплатно. Как по мне, это очень вкусное предложение.
klug написав:
Тож, воно віддалено оформлюється чи ні?
Поддержка в Viber сообщила, что надо идти в отделение банка (но я никогда их клиентом не был).
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Howl
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Arien
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