Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35

2XL написав: Рекомендую Рекомендую

Vorlon написав: Этот шлак со льготным периодом в 30 дней? Этот шлак со льготным периодом в 30 дней?

klug написав: Тож, воно віддалено оформлюється чи ні? Тож, воно віддалено оформлюється чи ні?

Правильно ли я понимаю?1 РД плавающая, т. е. при оформлении карты без страховки нет значения в какой день месяца оформлять карту и она зависит только от даты авторизации/проводки операции после того, как карта до этого была в нуле.2 На 33-ий день карту необходимо вывести в ноль.До 33 дней кредитными средствами можно пользоваться бесплатно. Как по мне, это очень вкусное предложение.Поддержка в Viber сообщила, что надо идти в отделение банка (но я никогда их клиентом не был).