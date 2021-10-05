про CBW
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:36
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:09
Це при депозитних менше 10%. Оце по нашому, по бразильськи, навар в десятки разів. На кого розраховане? На лохів, які прошляплять грейс.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:51
А тут сэп сейчас (пятница 19.30) отправят, или только в понедельник?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:00
Re: Ідея Банк
В пн.
И тут он за 0.5%.
Хотяя, може с новой Білявки+ і нашару.
З Зеленої мона зтягнути по р2р нашару
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