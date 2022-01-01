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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:36
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greenozon
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:09
"Реальна річна процентна ставка без укладання договору добровільного страхування життя — 100,97% річних"
Це при депозитних менше 10%. Оце по нашому, по бразильськи, навар в десятки разів. На кого розраховане? На лохів, які прошляплять грейс.
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Mirax
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:51
А тут сэп сейчас (пятница 19.30) отправят, или только в понедельник?
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demichh
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:00
В пн.
И тут он за 0.5%.
Хотяя, може с новой Білявки+ і нашару.
З Зеленої мона зтягнути по р2р нашару
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:51
Amethyst написав:
с новой Білявки+ і нашару.
на шару и по р2р 30к налитых улетели за три подхода и три минуты на рюкзак спортсменам
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Мизантрóп
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Додано: Суб 16 лип, 2022 19:55
Vorlon написав:
Или я что-то не понял?
История с Комфортом ФГВФО повторяется
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2XL
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Додано: Суб 16 лип, 2022 21:13
2XL написав: Vorlon написав:
Или я что-то не понял?
История с Комфортом ФГВФО повторяется
Это какая? Есть несколько комфортов ФГВФО. Что с ними не так?
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lel
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Додано: Нед 17 лип, 2022 03:36
lel написав: 2XL написав: Vorlon написав:
Или я что-то не понял?
История с Комфортом ФГВФО повторяется
Это какая? Есть несколько комфортов ФГВФО. Что с ними не так?
Схоже, що не з ними.
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klug
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