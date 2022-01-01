про CBW
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:36
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:09
Це при депозитних менше 10%. Оце по нашому, по бразильськи, навар в десятки разів. На кого розраховане? На лохів, які прошляплять грейс.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:51
А тут сэп сейчас (пятница 19.30) отправят, или только в понедельник?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:00
Re: Ідея Банк
В пн.
И тут он за 0.5%.
Хотяя, може с новой Білявки+ і нашару.
З Зеленої мона зтягнути по р2р нашару
Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:51
Re: Ідея Банк
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:55
Re: Ідея Банк
История с Комфортом ФГВФО повторяется
Додано: Суб 16 лип, 2022 21:13
Re: Ідея Банк
Это какая? Есть несколько комфортов ФГВФО. Что с ними не так?
Додано: Нед 17 лип, 2022 03:36
Додано: Нед 17 лип, 2022 04:35
Re: Ідея Банк
КБВ+ приняла вечерний субботний СЭП от кота за пол часа
Додано: Вів 19 лип, 2022 11:05
Re: Ідея Банк
Отшил банк с оформлением "Card Blanche White+", при чём по тихому. Могли прислать SMS или письмо на почту с результатом обработки заявки и с дальнейшими инструкциями когда можно повторить. Приходится самому интересоваться.
Хз что ей не понравилось.
Если заполнять заявку на сайте, то сразу идёт запрос в кредитное бюро (в данном случае в УБКИ) и приложение "Дія" чётко уведомляет об этом запросе. Далее заявка заполняется по телефону (надо 3 контактных лица и желательно один с работы). Если всё ок, то должен повторно связаться менеджер (я оформлял под конец дня и думал из-за выходных свяжутся в понедельник). Далее поход в отделение, на всё про всё -- до конца месяца, в котором подавалась заявка.
В случае получения отказа, повторить можно через 91 день.
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