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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:36

https://minfin.com.ua/ua/2022/07/13/88681227/

про CBW
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:09

"Реальна річна процентна ставка без укладання договору добровільного страхування життя — 100,97% річних"

Це при депозитних менше 10%. Оце по нашому, по бразильськи, навар в десятки разів. На кого розраховане? На лохів, які прошляплять грейс.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:51

А тут сэп сейчас (пятница 19.30) отправят, или только в понедельник?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:00

Re: Ідея Банк

В пн.
И тут он за 0.5%.
Хотяя, може с новой Білявки+ і нашару.
З Зеленої мона зтягнути по р2р нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:51

Re: Ідея Банк

  Amethyst написав:с новой Білявки+ і нашару.
на шару и по р2р 30к налитых улетели за три подхода и три минуты на рюкзак спортсменам
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 19:55

Re: Ідея Банк

Vorlon написав:Или я что-то не понял? :o
История с Комфортом ФГВФО повторяется
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:13

Re: Ідея Банк

2XL написав:
Vorlon написав:Или я что-то не понял? :o
История с Комфортом ФГВФО повторяется
Это какая? Есть несколько комфортов ФГВФО. Что с ними не так?
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 03:36

  lel написав:
2XL написав:
Vorlon написав:Или я что-то не понял? :o
История с Комфортом ФГВФО повторяется
Это какая? Есть несколько комфортов ФГВФО. Что с ними не так?

Схоже, що не з ними.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 04:35

Re: Ідея Банк

КБВ+ приняла вечерний субботний СЭП от кота за пол часа
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:05

Re: Ідея Банк

Отшил банк с оформлением "Card Blanche White+", при чём по тихому. Могли прислать SMS или письмо на почту с результатом обработки заявки и с дальнейшими инструкциями когда можно повторить. Приходится самому интересоваться.
Хз что ей не понравилось.

Если заполнять заявку на сайте, то сразу идёт запрос в кредитное бюро (в данном случае в УБКИ) и приложение "Дія" чётко уведомляет об этом запросе. Далее заявка заполняется по телефону (надо 3 контактных лица и желательно один с работы). Если всё ок, то должен повторно связаться менеджер (я оформлял под конец дня и думал из-за выходных свяжутся в понедельник). Далее поход в отделение, на всё про всё -- до конца месяца, в котором подавалась заявка.
В случае получения отказа, повторить можно через 91 день.
Howl
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