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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:33
налили лимит
теперь вспоминать надо как тут спонсорство обставлено
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cohan
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:50
Howl написав:
Отшил банк с оформлением "Card Blanche White+", при чём по тихому. Могли прислать SMS или письмо на почту с результатом обработки заявки и с дальнейшими инструкциями когда можно повторить. Приходится самому интересоваться.
Хз что ей не понравилось.
Если заполнять заявку на сайте, то сразу идёт запрос в кредитное бюро (в данном случае в УБКИ) и приложение "Дія" чётко уведомляет об этом запросе. Далее заявка заполняется по телефону (надо 3 контактных лица и желательно один с работы). Если всё ок, то должен повторно связаться менеджер (я оформлял под конец дня и думал из-за выходных свяжутся в понедельник). Далее поход в отделение, на всё про всё -- до конца месяца, в котором подавалась заявка.
В случае получения отказа, повторить можно через 91 день.
Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов?
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candidat
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:04
candidat написав:
Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов?
неофициально хоть 10 лет работай "на себя".Заметил,что легенда что строитель или ремонтник работает в отличии от финконсультантов и прочих белых воротников.Главное чтобы "коллега по работе",которому позвонят примерно одинаково описывал условия работ,оплат,заказов и т.п.Хорошо что верят на слово
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Мизантрóп
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Вів 19 лип, 2022 18:57
wtf
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