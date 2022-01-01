налили лимит
теперь вспоминать надо как тут спонсорство обставлено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:33
Re: Ідея Банк
налили лимит
теперь вспоминать надо как тут спонсорство обставлено
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:50
Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов?
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:04
Re: Ідея Банк
неофициально хоть 10 лет работай "на себя".Заметил,что легенда что строитель или ремонтник работает в отличии от финконсультантов и прочих белых воротников.Главное чтобы "коллега по работе",которому позвонят примерно одинаково описывал условия работ,оплат,заказов и т.п.Хорошо что верят на слово
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13
Re: Ідея Банк
Я указывал официальное трудоустройство, которое у меня и есть — данные про него отображены в кредитных бюро. Но вот "коллега по работе" меня подвёл. В общем, плохая подготовка
Додано: Сер 20 лип, 2022 17:49
Да уж всем звонили - выспрашивали точно работаю и получаю ли зарплату. Мне про "коллегу с работы" не говорили - просто 3 номера любых.
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