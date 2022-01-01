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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:33

Re: Ідея Банк

налили лимит
теперь вспоминать надо как тут спонсорство обставлено
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:50

  Howl написав:Отшил банк с оформлением "Card Blanche White+", при чём по тихому. Могли прислать SMS или письмо на почту с результатом обработки заявки и с дальнейшими инструкциями когда можно повторить. Приходится самому интересоваться.
Хз что ей не понравилось.

Если заполнять заявку на сайте, то сразу идёт запрос в кредитное бюро (в данном случае в УБКИ) и приложение "Дія" чётко уведомляет об этом запросе. Далее заявка заполняется по телефону (надо 3 контактных лица и желательно один с работы). Если всё ок, то должен повторно связаться менеджер (я оформлял под конец дня и думал из-за выходных свяжутся в понедельник). Далее поход в отделение, на всё про всё -- до конца месяца, в котором подавалась заявка.
В случае получения отказа, повторить можно через 91 день.

Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов? :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:04

Re: Ідея Банк

  candidat написав:Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов?
неофициально хоть 10 лет работай "на себя".Заметил,что легенда что строитель или ремонтник работает в отличии от финконсультантов и прочих белых воротников.Главное чтобы "коллега по работе",которому позвонят примерно одинаково описывал условия работ,оплат,заказов и т.п.Хорошо что верят на слово :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13

Re: Ідея Банк

Я указывал официальное трудоустройство, которое у меня и есть — данные про него отображены в кредитных бюро. Но вот "коллега по работе" меня подвёл. В общем, плохая подготовка :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:49

Да уж всем звонили - выспрашивали точно работаю и получаю ли зарплату. Мне про "коллегу с работы" не говорили - просто 3 номера любых.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:39

Мне отказали сразу.
Имея 3 карты (О, КБ,КБ0онлайн) - больше нельзя, нужно закрывать одну.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:30

ВIВ ) потрібно закривати дві.....те що у вас 3 картки - то аномалія :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:15

А в Идее нет возможности смены тарифного плана по кредитке?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:22

  ramaz написав:А в Идее нет возможности смены тарифного плана по кредитке?

нет. Только через закрытие/открытие
WallNutPen
 
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