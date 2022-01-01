RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:33

Re: Ідея Банк

налили лимит
теперь вспоминать надо как тут спонсорство обставлено
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:50

  Howl написав:Отшил банк с оформлением "Card Blanche White+", при чём по тихому. Могли прислать SMS или письмо на почту с результатом обработки заявки и с дальнейшими инструкциями когда можно повторить. Приходится самому интересоваться.
Хз что ей не понравилось.

Если заполнять заявку на сайте, то сразу идёт запрос в кредитное бюро (в данном случае в УБКИ) и приложение "Дія" чётко уведомляет об этом запросе. Далее заявка заполняется по телефону (надо 3 контактных лица и желательно один с работы). Если всё ок, то должен повторно связаться менеджер (я оформлял под конец дня и думал из-за выходных свяжутся в понедельник). Далее поход в отделение, на всё про всё -- до конца месяца, в котором подавалась заявка.
В случае получения отказа, повторить можно через 91 день.

Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов? :lol:
candidat
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:04

Re: Ідея Банк

  candidat написав:Идея требует, чтоб был обязательно трудоустроен?
Почему в банках так не любят рантье?
Не терпят конкурентов?
неофициально хоть 10 лет работай "на себя".Заметил,что легенда что строитель или ремонтник работает в отличии от финконсультантов и прочих белых воротников.Главное чтобы "коллега по работе",которому позвонят примерно одинаково описывал условия работ,оплат,заказов и т.п.Хорошо что верят на слово :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6834
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13

Re: Ідея Банк

Я указывал официальное трудоустройство, которое у меня и есть — данные про него отображены в кредитных бюро. Но вот "коллега по работе" меня подвёл. В общем, плохая подготовка :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 08.03.18
Подякував: 491 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:49

Да уж всем звонили - выспрашивали точно работаю и получаю ли зарплату. Мне про "коллегу с работы" не говорили - просто 3 номера любых.
demichh
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 09.12.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:39

Мне отказали сразу.
Имея 3 карты (О, КБ,КБ0онлайн) - больше нельзя, нужно закрывать одну.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:30

ВIВ ) потрібно закривати дві.....те що у вас 3 картки - то аномалія :D
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7234
З нами з: 15.08.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:15

А в Идее нет возможности смены тарифного плана по кредитке?
ramaz
 
Повідомлень: 546
З нами з: 12.07.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:22

  ramaz написав:А в Идее нет возможности смены тарифного плана по кредитке?

нет. Только через закрытие/открытие
WallNutPen
 
Повідомлень: 687
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:27

Re: Ідея Банк

Новый веб банкинг смотрю рубанкули. А со старым что? На днях же ещё функционировал?!
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, J, novichok і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 375, 376, 377
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3768 1717433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 13:55
J
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 203, 204, 205
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2040 1225578
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 13:52
Amethyst
Банк Альянс 1 ... 21, 22, 23
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
223 167598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 13:30
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.