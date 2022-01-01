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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 15:25
2XL написав:
Новый веб банкинг смотрю рубанкули.
Что-то простите? Не заходил туда год или два... Старый работает.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:35
Лінія підтримки сказала що вже два дні інтернет-банк плющить. Вже подумав що теж відключили, не буде де подивитись чи провелася операція по рахунку
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