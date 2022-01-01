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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:25

  2XL написав:Новый веб банкинг смотрю рубанкули.

Что-то простите? Не заходил туда год или два... Старый работает.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:35

Re: Ідея Банк

Лінія підтримки сказала що вже два дні інтернет-банк плющить. Вже подумав що теж відключили, не буде де подивитись чи провелася операція по рахунку
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:01

Re: Ідея Банк

Що тут - Ідея банк підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить? :)
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