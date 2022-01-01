Что-то простите? Не заходил туда год или два... Старый работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 15:25
Додано: Вів 26 лип, 2022 17:35
Re: Ідея Банк
Лінія підтримки сказала що вже два дні інтернет-банк плющить. Вже подумав що теж відключили, не буде де подивитись чи провелася операція по рахунку
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:01
Re: Ідея Банк
Що тут - Ідея банк підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить?
Додано: Вів 02 сер, 2022 18:47
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:40
Re: Ідея Банк
Зняли з CBW 29 липня 25 грн. комісії за обслуговування карткового рахунку. Я пропустив зміну тарифів, чи банк зняв помилково?
P.S. Дуже останнім часом дістали менеджери банка з пропозиціями кредиту, і випитуваннями кілька разів на місяць, чи планую погашати заборгованість (завжди погашаю вчасно), і щоби погасив хоча б 200 грн на перед "щоби не нараховували %".
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