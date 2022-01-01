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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 15:25
2XL написав:
Новый веб банкинг смотрю рубанкули.
Что-то простите? Не заходил туда год или два... Старый работает.
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Vorlon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:35
Лінія підтримки сказала що вже два дні інтернет-банк плющить. Вже подумав що теж відключили, не буде де подивитись чи провелася операція по рахунку
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2XL
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:01
Що тут - Ідея банк підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:30
восстановили кредлим.
за кешбек ничего не слышно? Тоже восстановили?
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swan forever
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:47
swan forever написав:
за кешбек ничего не слышно? Тоже восстановили?
Нет. Нет
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WallNutPen
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:40
Зняли з CBW 29 липня 25 грн. комісії за обслуговування карткового рахунку. Я пропустив зміну тарифів, чи банк зняв помилково?
P.S. Дуже останнім часом дістали менеджери банка з пропозиціями кредиту, і випитуваннями кілька разів на місяць, чи планую погашати заборгованість (завжди погашаю вчасно), і щоби погасив хоча б 200 грн на перед "щоби не нараховували %".
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Пансер
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:24
Пансер написав:
Зняли з CBW 29 липня 25 грн. комісії за обслуговування карткового рахунку. Я пропустив зміну тарифів, чи банк зняв помилково?
P.S. Дуже останнім часом дістали менеджери банка з пропозиціями кредиту, і випитуваннями кілька разів на місяць, чи планую погашати заборгованість (завжди погашаю вчасно), і щоби погасив хоча б 200 грн на перед "щоби не нараховували %".
как кредиты налили (ну или не налили, месяц короче почти уже), так правила и вернулись
мне дешевле 25 отдать чем 20 погашать, пока депо перебивает
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cohan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:40
cohan написав:
так правила и вернулись
Раніше ж плату брали тільки з Card Blanche Online, а в мене зняли з Card Blanche White.
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Пансер
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:46
Пансер написав: cohan написав:
так правила и вернулись
Раніше ж плату брали тільки з Card Blanche Online, а в мене зняли з Card Blanche White.
А читали тарифы по своей карте? Например вот это:
3. Обслуговування рахунку:
3.1. за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму від 3 000,00 грн. ------------- Не тарифікується
3.2. за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. ------------- 25 грн. -------------- Стягується з рахунку щомісячно в останній банківський день місяця за умови наявності заборгованості на рахунку. Стягується починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку.
И такой тариф я по билявке помню был в 2019 году из-за чего я в свое время карту и закрыл
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WallNutPen
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:55
WallNutPen написав:
А читали тарифы по своей карте? Например вот это:
Дякую, знав про це, вилетіло з голови
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Пансер
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