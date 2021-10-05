RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
40%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:18

Re: Ідея Банк

вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6888
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:46

  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
demichh
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:56

  demichh написав:
  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)

мне сиюминутно после гашения последнего трашика в выписке только написало.До того 3,50 закинул на %% за год
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6888
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 00:35

Re: Ідея Банк

demichh написав:
  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
Тільки дзвінком на ГЛ.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3789
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 7, 8, 9
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
80 49404
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 18:04
Investor_K
Креді Агріколь Банк 1 ... 4, 5, 6
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
50 31085
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 16:58
klug
Банк Власний Рахунок 1 ... 60, 61, 62
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
611 531810
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 15:18
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (727)
15.08.2022 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.