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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:18
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
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Мизантрóп
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Додано: Нед 14 сер, 2022 20:46
Мизантрóп написав:
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
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demichh
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Додано: Нед 14 сер, 2022 21:56
demichh написав: Мизантрóп написав:
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
мне сиюминутно после гашения последнего трашика в выписке только написало.До того 3,50 закинул на %% за год
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Мизантрóп
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Додано: Пон 15 сер, 2022 00:35
demichh написав: Мизантрóп написав:
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
Тільки дзвінком на ГЛ.
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