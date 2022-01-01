RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:18

Re: Ідея Банк

вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:46

  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
demichh
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:56

  demichh написав:
  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)

мне сиюминутно после гашения последнего трашика в выписке только написало.До того 3,50 закинул на %% за год
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 00:35

Re: Ідея Банк

demichh написав:
  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
Тільки дзвінком на ГЛ.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:37

Подскажите : в 10.00 по выписке деньги на карте. Погасил кредитку (кард бланш вайт+) СЭП-ом, уже можно снова пользоватся кредлимитом в льготном периоде, или сумма должна переночевать?
Мне за 32 дня - 31 коп. насчитали (по выписке списание 0.29+0.02).
demichh
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:50

demichh якщо ваша платіжна дата сьогодні або вчора - то ніякого ночування . вперед по повній програмі витрачати)
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7256
З нами з: 15.08.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 419, 420, 421
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4207 1783263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 11:38
IDAN
Львів Банк 1, 2, 3, 4, 5
V2 » П'ят 28 січ, 2022 13:34
42 26836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 11:02
cohan
МТБ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
43 39452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 10:19
МТБ БАНК

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.