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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:18
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
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Мизантрóп
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Додано: Нед 14 сер, 2022 20:46
Мизантрóп написав:
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
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demichh
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Додано: Нед 14 сер, 2022 21:56
demichh написав: Мизантрóп написав:
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
мне сиюминутно после гашения последнего трашика в выписке только написало.До того 3,50 закинул на %% за год
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Мизантрóп
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Додано: Пон 15 сер, 2022 00:35
demichh написав: Мизантрóп написав:
вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось?
РД 15-го
А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
Тільки дзвінком на ГЛ.
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2XL
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:37
Подскажите : в 10.00 по выписке деньги на карте. Погасил кредитку (кард бланш вайт+) СЭП-ом, уже можно снова пользоватся кредлимитом в льготном периоде, или сумма должна переночевать?
Мне за 32 дня - 31 коп. насчитали (по выписке списание 0.29+0.02).
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demichh
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:50
demichh якщо ваша платіжна дата сьогодні або вчора - то ніякого ночування . вперед по повній програмі витрачати)
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:19
Отказали сегодня в выдаче гривневого депозита. По причине отсутствия вклееной фото в 45 лет.
Надіслано від мого SM-G998B, використовуючи Tapatalk
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odesskiy parohod
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22
odesskiy parohod написав:
Отказали сегодня в выдаче гривневого депозита. По причине отсутствия вклееной фото в 45 лет.
Надіслано від мого SM-G998B, використовуючи Tapatalk
банк не баня,всё правильно сделали.Процесс описан в самом паспорте на обложке пунктом 15
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Мизантрóп
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:43
odesskiy parohod написав:
Отказали сегодня в выдаче гривневого депозита. По причине отсутствия вклееной фото в 45 лет.
Надіслано від мого SM-G998B, використовуючи Tapatalk
с таким паспортом через месяц и с другими банками грустно станет
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cohan
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