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Обслуговування в українських
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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:18

Re: Ідея Банк

вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:46

  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:56

  demichh написав:
  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)

мне сиюминутно после гашения последнего трашика в выписке только написало.До того 3,50 закинул на %% за год
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 00:35

Re: Ідея Банк

demichh написав:
  Мизантрóп написав:вернул 30к на кбв+ за ровно 28 дней списали 0,28грн. Как 0,01% считалось? :roll: РД 15-го

А где узнать сколько сколько % насчитали (В деталях карты ничего нет)
Тільки дзвінком на ГЛ.
2XL
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Подскажите : в 10.00 по выписке деньги на карте. Погасил кредитку (кард бланш вайт+) СЭП-ом, уже можно снова пользоватся кредлимитом в льготном периоде, или сумма должна переночевать?
Мне за 32 дня - 31 коп. насчитали (по выписке списание 0.29+0.02).
demichh
 
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demichh якщо ваша платіжна дата сьогодні або вчора - то ніякого ночування . вперед по повній програмі витрачати)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:19

Re: Ідея Банк

Отказали сегодня в выдаче гривневого депозита. По причине отсутствия вклееной фото в 45 лет.

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odesskiy parohod
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22

  odesskiy parohod написав:Отказали сегодня в выдаче гривневого депозита. По причине отсутствия вклееной фото в 45 лет.

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банк не баня,всё правильно сделали.Процесс описан в самом паспорте на обложке пунктом 15
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:43

  odesskiy parohod написав:Отказали сегодня в выдаче гривневого депозита. По причине отсутствия вклееной фото в 45 лет.

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с таким паспортом через месяц и с другими банками грустно станет
cohan
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