|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:35
demichh написав:
На время войны же можно не вклеивать, говорили. Или говорили а документально не оформили?
Я на всяк случай в конце марта продлил загран паспорт и вклеил фотку у метро театральная- за часок справились.
да там мутно, ЦНАПы же работают, наверно, отменили или ограничили только в военных областях
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4437
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA
, foxluck
, klug
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|4240
|1792229
|
|
|100
|52177
|
|
|444
|509300
|
|