RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:35

  demichh написав:На время войны же можно не вклеивать, говорили. Или говорили а документально не оформили?
Я на всяк случай в конце марта продлил загран паспорт и вклеил фотку у метро театральная- за часок справились.


да там мутно, ЦНАПы же работают, наверно, отменили или ограничили только в военных областях
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, foxluck, klug і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 423, 424, 425
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4240 1792229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 21:05
_PORT_UA
ПроКредит Банк 1 ... 9, 10, 11
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
100 52177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 19:17
Investor_K
А-Банк 1 ... 43, 44, 45
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
444 509300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 17:28
ukrmvs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4241)
24.08.2022 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.