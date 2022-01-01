|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:35
demichh написав:
На время войны же можно не вклеивать, говорили. Или говорили а документально не оформили?
Я на всяк случай в конце марта продлил загран паспорт и вклеил фотку у метро театральная- за часок справились.
да там мутно, ЦНАПы же работают, наверно, отменили или ограничили только в военных областях
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4453
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:42
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5268
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4269
|1795821
|
|
|452
|510519
|
|
|358
|457658
|
|