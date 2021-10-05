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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:35

  demichh написав:На время войны же можно не вклеивать, говорили. Или говорили а документально не оформили?
Я на всяк случай в конце марта продлил загран паспорт и вклеил фотку у метро театральная- за часок справились.


да там мутно, ЦНАПы же работают, наверно, отменили или ограничили только в военных областях
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:42

Re: Ідея Банк

Польський акціонер через війну відмовився від продажу Ідея Банку
Протягом останніх шести місяців група Getin списала 230,6 млн злотих (1,9 млрд грн) через знецінення українських активів.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... deya-banka

Підняли ставки до 15% на 2 міс https://ideabank.ua/uk/news/pidvyshchen ... deya-banku
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:07

Re: Ідея Банк

Польський Getin Holding відмовився від продажу львівського Ідея Банку через війну.

«У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією в Україні ... план продажу банку було скасовано, а активи та зобов'язання українських компаній більше не вважаються такими, що призначені для продажу», – йдеться в повідомленні.

За час війни Getin списала 230,6 млн злотых (1,9 млрд грн) через знецінення українських активів. Крім банку, їм належить київська фінкомпанія ТОВ «Нью Фінанс Сервіс».

Зараз в Україні працюють 67 відділень Ідея Банку, що становить близько 87% його мережі. Банк поступово відновлює кредитну діяльність там, де це можливо з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у лютому Антимонопольний комітет дозволив ПУМБ Ріната Ахметова придбати «дочку» польського Idea Bank у Getin Holding S.A.

https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... deya-banka
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:58

Re: Ідея Банк

Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек? :)
alex lem
 
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